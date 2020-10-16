Заложников в банке захватили в Грузии

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников и посетителей банка Bank of Georgia.

У преступника при себе автомат и граната.

Об этом сообщает Первый канал Общественного телевидения Грузии.

Мужчина пока не выдвигал своих требований.

Как сообщает "Грузия Online", преступников может быть двое, а один из сотрудников банка успел нажать тревожную кнопку. На месте происшествия находятся сотрудники полиции и спецназ.

По словам сотрудника банка, вооруженный мужчина несколько раз выстрелил, войдя в здание банка.

По предварительным