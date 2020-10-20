Полной информации о катастрофе МАУ требует Украина от Ирана

Украина во время переговоров в Тегеране обратились к Ирану с требованием предоставить полную информацию о катастрофе самолета авиакомпании МАУ.

Получение всей информации позволит провести полное и беспристрастное расследование уничтожения самолета.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

В прокуратуре отмечают, что объективное расследование причин катастрофы и предоставление полной информации предусмотрены Монреальской конвенцией, которую ратифицировал Иран.

"Факт уничтожения гражданского самолета и убийство 176 пассажиров и членов экипажа, которые были гражданами Украины, Канады, Великобритании, Ирана, Афганистана и Швеции, не может быть государственной военной тайной, чем постоянно апеллирует Иран, объясняя непредоставление информации", - заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов во время переговоров с Ираном.

В ходе переговоров стороны договорились, что в течение недели Украина получит подробную информацию о расследовании дела в Иране, в частности документальное подтверждение ареста 6 подозреваемых в уничтожении самолета. До конца октября Иран обещает отправить в Киев одно из вещественных доказательств - летный планшет экипажа.

Украинская прокуратура рассчитывает на справедливое наказание всех виновных в катастрофе самолета МАУ. Статьи, которые инкриминировали обвиняемым, предусматривают до 3 лет тюремного заключения.