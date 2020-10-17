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События Вчера, 23:0252
Право однополых пар на создание семьи поддержал Папа Римский

Папа Римский Франциск заявил, что у однополых пар есть право на создание семьи.

Он призвал к принятию законов о гражданском союзе для таких пар.

Об этом сообщает Reuters.

Он отметил, что однополые пары ничем не отличаются от других и потому не должны быть притеснены.

"Гомосексуалисты имеют право быть в семье. Они дети божьи и могут иметь семью. Никто не должен быть брошен или несчастен. Мы должны создать закон о гражданском союзе. Так мы защитим их юридически. Я выступаю за это", - сказал Папа Римский.

Франциск высказался в поддержку расширения прав для однополых пар в документальном фильме "Francesco". В нем рассказывается о гомосексуале Андреа Рубера, который вместе с партнером усыновил троих детей.

Напомним, на выходных в Эстонии на фоне политического скандала вокруг гомофобных высказываний министра внутренних дел страны, на одной из центральных площадей Таллина прошла акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. В мероприятии в защиту однополых браков, состоявшемся в воскресенье, 18 октября, приняли участие несколько сотен человек.

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Теги: news, новости, Украина, Папа, Римский, однополые, браки, 7dniv, 7dnivinfo  
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