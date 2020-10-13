Председатель Европарламента Давид Сассоли объявил лауреатом премии имени Сахарова "За свободу мысли" за 2020 год оппозицию Беларуси

В число лауреатов вошла Светлана Тихановская.

Об этом Сассоли сказал на пленарной сессии представительной ассамблеи ЕС, сообщает "Интерфакс".

"Совещание председателей фракций Европейского парламента решило присудить премию имени Сахарова демократической оппозиции Белоруссии", - отметил он.

Оппозицию республики на премию "За свободу мысли" в 2020 году выдвигали крупнейшие европарламентские фракции: Европейская народная партия, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" и "Обновим Европу".

Глава ЕП назвал лауреатов из Беларуси: инициаторов Координационного совета белорусской оппозиции бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, писательницу и нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, а также активистов Марию Колесникову, Ольгу Ковалькову, Веронику Цепкало.

В число лауреатов также вошли оппозиционеры Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Степан Путило и Николай Статкевич.Премия имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.

Вручение премии должно состояться на декабрьской пленарной сессии Европарламента 16 декабря.