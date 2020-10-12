Закарпатцы одними из первых в Украине получат вакцину от Covid-19

Сейчас в Украине ежедневно устанавливают антирекорды по количеству заболевших COVID-19 и Закарпатье не исключение. Последнюю неделю больницы области заполнены почти на 50%. Достаточно загрузить более 75% в течение 5 дней и вся область зонируется в красную зону. Об этом сообщила и. о. директора Закарпатского областного департамента здравоохранения Ольга Чемет. В больницах не хватает мест, больных становится больше, тем временем украинские власти отказываются от единственной в мире уже готовой к использованию и проверенной российской вакцины.

После личного общения с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, который, кстати, вместе со своей женой и сыном проверили на себе российскую вакцину и не почувствовали никаких побочных эффектов, я в очередной раз услышал слова поддержки и помощи Закарпатью и закарпатцам. Виктор Владимирович заверил меня и пообещал, что наша область одной из первых в Украине получит крайне необходимые вакцины, если конечно украинская власть не будет блокировать завоз вакцины.

Напомню, что всего в Украине 315 826 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 927 летальных. Как сообщил заместитель Министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сейчас все области Украины, кроме Кировоградской, требуют дополнительных ограничительных мер из-за превышения базового уровня заболеваемости коронавирусной болезнью, который составляет 40 на 100 тысяч населения. Поэтому наше Закарпатье также под угрозой. Виктор Медведчук откликнулся сразу, как сделал это со своей женой Оксаной Марченко еще в начале вспышки пандемии. Благодаря им Закарпатская область в апреле 2020 года в два этапа получила масштабную медицинскую помощь в борьбе с COVID-19 (это десятки тысяч защитных масок, перчаток, медицинских комбинезонов, комплектов одежды повышенной защиты для врачей, тонны литров антисептика и самое главное сотни сертифицированных экспресс-тестов и ПЦР – тестов для выявления коронавирус). Каждому району области представители партии "ОПЗЖ" передали все необходимое для борьбы со страшным недугом.

О возможности предоставления российской вакцины украинцам председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук договорился с Президентом России, ведь это вопрос жизни и здоровья наших граждан, а не каких-то политических мотивов. Более 50 стран уже договариваются с Россией о передаче и даже совместного производства вакцин против коронавирус. Заказы составляют 1 миллиард двести миллионов доз, а это шестая часть населения земного шара. Теперь только слово за Украиной! Однако украинская власть из-за своих политических амбиций подвергает опасности свой народ и отказывается от такой возможности. Это при том, что Россия для Украины – это второй после Китая партнер по торговым и экономическим отношениям. Поэтому получается, что продавать и закупать отдельные виды продукции можно, а закупить крайне необходимую вакцину, когда стоит вопрос здоровья и жизни украинцев власть не позволяет. Виктор Медведчук в очередной раз продемонстрировал акт высокого патриотизма по отношению к своим гражданам, ведь люди умирают и коронавирус не отступает, необходимы конкретные четкие действия. Между тем власти Зеленского ждут вакцину из Европы, которая неизвестно когда появится, и появится ли вообще. Наша политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что украинская власть должна дать возможность нашим гражданам защитить себя уже сейчас, а не обещать закупку еще не разработанной вакцины в Европе. Украинцы должны сами выбирать прививаться российской вакциной или ждать на западную, а власть этот выбор имеет своим гражданам обеспечить".