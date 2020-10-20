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Изготовление украинской вакцины от COVID-19 профинансирует Государство

Государство в полном объеме профинансирует изготовление украинской вакцины от коронавируса.

На изготовление вакцины понадобится около 100-150 млн гривен.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам министра, на полном финансировании изготовления украинской вакцины от COVID-19 настаивает президент Владимир Зеленский.

"Будут сделаны расчеты. И я считаю, что в полном объеме мы профинансируем это со стороны государства. Само изготовление этой вакцины", - отметил Степанов.

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Теги: news, Новости, Украина, Коронавирус, Вакцина, 7dniv, 7dnivinfo  
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