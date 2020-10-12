Зеленский заявил что у государства украли 5 млн гектаров земли

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за время независимости в стране были украдены 5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель.

Всего в стране такой земли 7 миллионов гектаров.

Об этом президент заявил во время общения с журналистами четырех телеканалов.

По его словам, оставшиеся в госсобственности 2 миллиона гектаров были переданы в собственность объединенных территориальных общин для более эффективного распоряжения и получения дохода.

"Мы успели два миллиона гектаров моим указом передать ОТО. И теперь они будут отвечать за использование этой земли, за наполнение местного бюджета. И это правильно ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

На прошлой неделе глава Госгеокадастра Роман Лещенко заявил, что более 5 миллионов гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которыми должно владеть государство, находятся в частной собственности. Эти земли вывели в частную собственность незаконными механизмами.

В конце марта Верховная рада одобрила закон о рынке земли в Украине. Рынок земли, согласно принятому документу, должен заработать с 1 июля 2021 года.