Войска в Беларусь после 1 ноября может ввести Россия

Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь.

Это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Об этом во время Киевского форума безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, сейчас сложно сказать сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом Александра Лукашенко, так как РФ будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси.

"Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси", - сказал Данилов.

Он добавил, что Россия никогда не скрывала планов относительно желания вернуть влияние в Украине и Беларуси.