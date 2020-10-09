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События Сегодня, 17:3354
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон.

В частности, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

Соответствующий список 23 октября обнародовал Минздрав.

Так, "красный" список по сравнению с прошлой неделей увеличился на 7 стран и теперь включает в себя 51 государство.

Также "красными" продолжают оставаться США, Великобритания, Франция, Швейцария, Испания, Бельгия, Черногория, Нидерланды, Израиль, Молдова, Словакия, Словения и другие.

В "зеленом" списке находятся, в частности, такие страны: Италия, ОАЭ, Болгария, Кипр, Албания, Чехия, Германия, Турция, Египет, Литва, Латвия, Греция.

Таким образом, при возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. При этом Украина в список снова не попала.

Также сообщалось, что сегодня в Украине обновили карантинные зоны. "Красный" список расширили до 11 областных центров.

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