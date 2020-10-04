Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину

Президент Владимир Зеленский поручил правительству усилить поддержку людей с инвалидностью в условиях пандемии коронавируса.

Соответствующее письмо глава государства направил премьер-министру Денису Шмыгалю.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается в письме президента, люди с инвалидностью, в том числе дети, больше всего страдают от пандемии коронавируса. На сегодняшний день, по словам главы государства, эти лица имеют проблемы с доступом к медицинской помощи.

"Прошу вас, уважаемый Денис Анатольевич, принять меры по усилению поддержки людей с инвалидностью в период пандемии и минимизации ее последствий для них", - цитирует содержание письма пресс-служба Зеленского.