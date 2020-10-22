Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 24 октября 2020 - 337 410 человек инфицированы коронавирусом COVID-19.

Плюс 7014 новых случаев в сутки.

Умерло 6289 человек (125 летальных случаев подтверждено в сутки).

Выздоровело - 139755 (+2 177).

До сих пор болеют: 191366.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 33695 человек инфицированы за все время (+560 новый лабораторно подтвержденный случай за сутки).

2. Харьковская область - 32 112 (+520).

3. Львовская область - 26 868 (+469).

4. Одесская область - 21491 (+363).

5. Черновицкая область - 19116 (+305).

6. Тернопольская область - 18 849 (+236).

7. Ивано-Франковская область - 17 984 (+279).

8. Ровенская область - 17 257 (+272).

9. Киевская область - 14247 (+289).

10. Хмельницкая область - 12863 (+450).

11. Закарпатская область - 12 801 (260).

12. Днепропетровская область - 12685 (+305).

13. Волынская область - 12 009 (+217).

14. Житомирская область - 11 748 (+484).

15. Сумская область - 10 112 (+224).

16. Винницкая область - 9081 (+158).

17. Донецкая область - 8410 (250).

18. Черкасская область - 7921 (+217).

19. Запорожская область - 7792 (+297).

20. Черниговская область - 7786 (+204).

21. Полтавская область - 7694 (+162).

22. Николаевская область - 6790 (+188).

23. Луганская область - 3083 (+98).

24. Херсонская область - 3061 (+110).

25. Кировоградская область - 1955 (+97).