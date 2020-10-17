10 ноября откроют КПВВ в Золотом и Счастье

Открытие новых пунктов пересечения в Золотом и Счастье на Донбассе запланировано на 10 ноября.

Такие договоренности были достигнуты на саммите в Париже.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"У нас есть договоренность на 10 ноября попробовать открыть одновременно два КПВВ на тех участках (в Золотом и Счастье, - ред.), потому, что так запланировали в Париже на саммите... Мы установили вебкамеры, и я имею возможность ежедневно наблюдать строительные работы, асфальтируются площадки, создается современный хаб, который обеспечит сервисную зону... Если боевики начнут обстреливать мирных людей, которые пересекают границу, это будет более, чем цинично", - сказал Резников.

Ранее сообщалось, что в Луганской области продолжаются работы по строительству дополнительного пункта пропуска через линию разграничения в городе Счастье.

Кстати, в "предвыборном" выпуске шоу "Свобода слова Савика Шустера" эксперты подняли важный вопрос: местные выборы 25 октября приведут Украину к катастрофе или к расцвету? Гости в студии, среди которых, в частности, Давид Арахамия, Юлия Тимошенко, Кира Рудык, Владимир Гройсман и другие поразмышляли над тем, кому адресовано выступление Владимира Зеленского в Верховной Раде и о том, сколько украинцев готовы отдать свой голос за деньги.