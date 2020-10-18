Вчера Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность при обнаружении врожденных дефектов у плода. Это практически означает запрет абортов в стране. После решения суда, поляки начали выходить на акции протеста по всей стране. В Варшаве полиция применила слезоточивый газ после того, как протестующие начали бросать в них камни. Сегодня вечером акции протеста продолжились, но пока проходят мирно. С 1993 года прерывать беременность в Польше можно было только по трем причинам: угроза жизни матери, изнасилование и врожденные дефекты плода. В последние годы, по статистке, 98% легальных абортов в Польше проводили именно из-за болезни плода.
Поляки на акциях протеста требуют разрешить им делать аборты
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