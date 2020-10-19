Православная церковь Кипра признала автокефалию Православной церкви Украины

Таким образом, ПЦУ признали уже четыре церкви.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

О признании поместной Православной церкви Украины заявил предстоятель ПЦК архиеписком Новой Юстинианы и всего Кипра Хризост II во время литургии в субботу, 24 октября.

"Таким образом, Кипрская Церковь… присоединилась к признанию Томоса об автокефалии Православной Церкви Украины и стала четвертой церковью, которая признает поместную ПЦУ - после Вселенского Патриархата, Церкви Греции и Александрийского Патриархата", - сообщили в ПЦУ.