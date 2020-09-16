О слежке заявил Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что выявил под колесами своего автомобиля устройство для слежения.

В полиции решается вопрос об открытии дела.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе полиции Киева.

По словам Арахамии, около 13:25 после того, как нардеп приехал на работу, сработал датчик давления шин его автомобиля.

"Вышел из машины и осмотрел колеса, под задним правым колесом обнаружил небольшой сверток. Вызвал полицию, работает бригада взрывотехников. По предварительным данным устройство слежения", - написал он в Facebook.

В полиции сообщили, что уже были проведены первоочередные следственные действия.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

Напомним, в середине августа в Броварах произошел поджог автомобиля программы журналистских расследований "Схемы". Тогда журналисты заявили, что за автомобилем велась слежка. При этом правоохранители факт слежки опровергли.



