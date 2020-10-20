В Мариуполе Донецкой области, возможно, подделали 200 тысяч бюллетеней для голосования на местных выборах

Правоохранители уже проводят проверку.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Информацию о возможной подделке бюллетеней правоохранители получили из публикации в социальной сети. Данный факт сразу же зарегистрировали в Едином реестре заявлений и сообщений граждан о правонарушениях.

"Полиция призывает участников избирательного процесса соблюдать закон относительно подготовки и проведения выборов", - говорится в заявлении МВД.

Местные выборы в Украине состоятся в воскресенье, 25 октября. Украинцы будут выбирать мэров, а также депутатов городских, районных и областных советов.