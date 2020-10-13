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События Сегодня, 20:5637
О 9 задержанных на "женском" марше в Минске сообщили правозащитники

В Минске в субботу, 24 октября, в ходе "женского" марша произошли задержания.

Силовики задержали как минимум 9 девушек, которые ходили под бело-красно-белыми зонтами.

Об этом сообщили в правозащитной организации "Вясна".

"Женский" марш завершился в Минске в 14:00. Колонна девушек с бело-красно-белыми флагами и зонтами прошлись к площади Симона Боливара. По информации белорусских СМИ, в акции взяли участие около 200 человек. Девушки шли колонной и скандировали "Забастовка" и "Один за всех - и все за одного".

Силовики задерживали тех, кто был вне колонны. Как минимум четырех участниц марша задержали вблизи площади Победы.

Ранее РБК-Украина писало, что 24 октября в Минске начался "женский" марш. В центр белорусской столицы начали стягивать автозаки.

До этого лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. Он до 25 октября должен выполнить ряд требования оппозиции, среди которых подать в отставку.

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Теги: news, новости, Украина, Протесты, Минск, 7dniv, 7dnivinfo  
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