Сын Стуса назвал иск Медведчука против книги Кипиани адекватной реакцией

По мнению Дмитрия Стуса, генерального директора Национального музея Тараса Шевченко, на имени его отца спекулируют политики накануне выборов:

«Политики, которые ничего не достигли в прошлую каденцию, начинают вытаскивать на свет дело Стуса и полемизировать с Медведчуком не на языке развития, а языком того, что произошло в далекой советской эпохе, в 1980-м. При этом удивляет, что вспоминают именно Медведчука, а не судью, который выносил приговор ».

Сын Василия Стуса отметил, что не понимает, как через 30 лет после процесса можно обсуждать работу адвоката, который был статистом в этом деле, а «решение принимать могло или политбюро ЦК КПУ, но, я думаю, хотя точно не знаю, это решение согласовывалось с Москвой ».

«Для Василия Стуса тема достоинства была приоритетной. Но достоинство, как и свобода слова, она либо есть для всех - она ​​не должна работать выборочно. Я вас как журналиста спрашиваю, если бы вам сказали, что вы причастны к убийству бездоказательно, вас бы это оскорбило, правда? Это бы точно отразилось на вашей репутации. В книге есть выражение, я посмотрел, "шестерка Путина". Это же не художественная книга. Как серьезный политик, который написал, как я представляю, половину украинских законов, должен на это реагировать? Реакция адекватная », - подытожил Дмитрий Стус.

Напомним, что Дарницкий районный суд города Киева запретил распространение книги Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» до устранения из нее информации, нарушающей право Виктора Медведчука уважения чести и достоинства.

После оглашения решения суда «Дело Василия Стуса» раскупили в течение часа. Это произошло уже во второй раз. В июле, на фоне суда, читатели так же раскупили тираж книги.

Поэтому издатели заявили, что допечатают 15100 экземпляров тиража издания.

Предзаказ можно сделать на сайте издательства Vivat или частным сообщением Вахтангу Кипиани в Facebook.

А во Львове люди вышли на улицу, чтобы вместе почитать книгу о Стусе. На акцию вышли около 70 человек.

Как известно, Медведчук подал в суд иск с требованием запретить продажу книги в августе 2019.

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