 

Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня

События Вчера, 22:0788
Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня

Из Франции депортировали мусульманскую семью девушки из Боснии и Герцоговины за насилие в отношении подростка, который выбрал себе неугодного семье парня. 

Об этом сообщает RFI.

Так, Министерство иностранных дел Франции 24 октября депортировало семью 17-летней уроженки Боснии и Герцоговины, которая начала встречаться с сербом-христианином. Узнав об этом, мусульманские родственники начали всячески давить на девушку, избивать ее и даже состригли волосы в качестве позорной метки. 

"Семья, которая подло напала на свою дочь и племянницу, ударив ее, и дойдя до того, чтобы насильно постричь ее за то, что она была влюблена в мужчину другого вероисповедания, была выслана сегодня утром", - заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Отмечается, что семья из пяти человек была выслана в Сараево, столицу Боснии и Герцеговины. Кроме того, ее родителей, тетю и дядю приговорили к году заключения и четырем месяцам условно. После отправки на родину они не смогут посещать Францию в течение пяти лет. 17-летнюю девушку же оставили в стране под наблюдением новых опекунов, а по достижению совершеннолетия она получит вид на жительство. 

В августе стало известно об избиении 17-летней иммигрантки ее семьей за то, что девушка нашла себе в избранники представителя воинствующего народа в Боснии и Герцеговине - серба, да еще и христианина, сама являясь мусульманкой. 

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Теги: news, новости, Украина, Франция, депортация, 7dniv, 7dnivinfo  
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