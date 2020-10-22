Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России

Российские фармацевты подмосковной компании "Химрар" обнаружили, что препарат, разработанный для лечения гриппа, сможет помогать пациентам с Covid-19.

Лекарство планируют выпускать в форме спрея.

Об этом рассказала в интервью телеканалу "360" директор группы компаний "Химрар" Елена Якубова.

Елена рассказала, что главным действующим веществом нового препарата, название для которого еще не придумано, указан апротинин. А само лекарство имеет противовирусное действие и блокирует цитокиновый шторм – гипертрофированный иммунный ответ организма, который может привести к поражению внутренних органов и смерти пациента.

Медперсонал клиники московского медуниверситета три месяца использовал препарат в виде назального спрея, и ни один человек, участвовавший в этом исследовании, не заболел, несмотря на ежедневную работу с зараженными пациентами в красной зоне, - отметила Якубова.

Но препарат еще ожидают масштабные исследования. Хоть и безопасность апротинина давно изучена, массово закупать его, по мнению Елены не стоит. Раз апротинин начнут применять для новых целей, то нужны и новые исследования.