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События Сегодня, 09:0647
Число жертв коронавируса среди медиков назвали в Минздраве

В Украине с начала пандемии от коронавирусной болезни умерли 140 медицинских работников.

В начале апреля количество больных медиков составляло до 20% от общего количества инфицированных.

Об этом рассказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "UA: Суспільне".

Он отметил, что украинская система здравоохранения может выдержать рост заболеваемости COVID-19, при котором ежесуточно будут фиксировать 15–17 тыс. новых случаев болезни.

"Но мы не хотим, чтобы это происходило, поскольку это значительная нагрузка на врачей. Врачи эмоционально истощены, физически истощены. Они работают круглосуточно в тяжелом режиме, выходят и постоянно видят нарушения противоэпидемиологических норм: люди не надевают маски, не соблюдают дистанцию, я уже не говорю о мытье рук. И это эмоционально влияет. Здесь они спасают жизни, а тут кто-то не слушает", - добавил Ляшко.

Замминистра рассказал, что сейчас после смерти медработника, у которого подтвержден COVID-19, проводится расследование, после которого принимают решение о выплате компенсаций его родственникам.

"Мы с Минсоцполитики обсудили, как упростить процедуру проведения таких расследований для работников, оказывающих помощь в больницах пациентам с СOVID-19. Если человек работает в больнице, получает 300% надбавки, заразился, произошел летальный случай, то дополнительных расследований не нужно, поскольку документально все и так зафиксировано, что он работает с больными коронавирусом", - добавил он.

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