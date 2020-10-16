Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 2020

В Украине по состоянию на утро 25 октября 2020 - 343 410 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 6088 новых случаев в сутки.

Умерло 6391 человек (+102 летальных случая подтверждено в сутки).

Выздоровело - 141508 (+1 753).

До сих пор болеют: 195599.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев - 34054 человек инфицированы за все время (+359 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).

2. Харьковская область - 32 772 (660).

3. Львовская область - 27 273 (+405).

4. Одесская область - 21831 (+340).

5. Черновицкая область - 19405 (+289).

6. Тернопольская область - 19 050 (+201).

7. Ивано-Франковская область - 18 292 (+308).

8. Ровенская область - 17 469 (+212).

9. Киевская область - 14544 (+297).

10. Хмельницкая область - 13300 (+437).

11. Закарпатская область - 12 972 (+171).

12. Днепропетровская область - 12916 (+231).

13. Волынская область - 12 222 (+213).

14. Житомирская область - 12 188 (+440).

15. Сумская область - 10 403 (+291).

16. Винницкая область - 9244 (+163).

17. Донецкая область - 8508 (+98).

18. Черкасская область - 8034 (+113).

19. Запорожская область - 7972 (+180).

20. Черниговская область - 7900 (+114).

21. Полтавская область - 7876 (+182).

22. Николаевская область - 6935 (+145).

23. Луганская область - 3169 (+86).

24. Херсонская область - 3141 (+80).

25. Кировоградская область - 2028 (+73).