Очередь из сотен автомобилей образовалась на границе с Венгрией

В воскресенье утром, 25 октября, на границе Украины и Венгрии в Закарпатской области образовалась очередь из двух сотен автомобилей.

Более 200 автомобилей застряли на пункте пропуска "Лужанка".

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Государственной пограничной службы.

Так, по состоянию на 6:00 в пункте пропуска "Лужанка" наблюдается очередь из 220 транспортных средств.

Напомним, контрольный пункт "Косино–Барабаш" на границе Украины с Венгрией возобновил работу 22 октября. При этом людей пропускают только в 30-километровую приграничную зону на территорию Венгрии.

Отметим, ранее пограничники сообщали о возможном замедлении пропускных операций в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши из-за технических работ в пункте пропуска "Дорогуск".