Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине

В Украине до 27 октября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Высокая вероятность возникновения пожаров сохранится в Одесской области и на востоке страны.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С 24 по 27 октября в большинстве районов восточных и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в Украине проходят местные выборы. В связи с этим подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим работы.

Ранее Министерство внутренних дел также объявило, что переходит на усиленный режим службы перед местными выборами. Планировалось привлечь авиацию.

Отметим, согласно данным Укргидрометцентра, сегодня погода в Украине будет дождливой лишь на западе, а в остальных регионах ожидается переменная облачность. Столбики термометров покажут до +22 тепла.

Кроме этого, ранее РБК-Украина писало, что в Обухове Киевской области произошел пожар на утилизационном предприятии на улице Промышленная.