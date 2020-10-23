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События Сегодня, 10:3280
Подозреваемого в подкупе избирателей задержали в Одесской области

В городе Измаил Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в подкупе избирателей.

Мужчина предлагал по 400 гривен за каждый отданный голос.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Правоохранители выявили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования.

"По словам людей, за каждый отданный ими голос неизвестный мужчина обещал заплатить по 400 гривен. По "горячим следам" полицейские установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Мужчину задержали в процессуальном порядке", - сообщили в полиции.

По факту подкупа избирателей начато уголовное дело по ч.4 ст.160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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