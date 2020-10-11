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События Сегодня, 11:1874
Согласовать прекращение огня в Карабахе готов Азербайджан

Чем быстрее начнутся переговоры по Нагорному Карабаху, тем быстрее будет найдено урегулирование.

Азербайджан готов сесть за стол переговоров.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу "Fox News".

"Мы хотим, чтобы военный путь остановился и мы перешли к переговорам за столом. Военный фактор приводит к большому ущербу и жертвам. Поэтому, чем быстрее мы начнем субстантивные переговоры, тем быстрее будет найден путь урегулирования конфликта. Решение конфликта основано на территориальной целостности Азербайджана", - сказал Алиев.

Он также обвинил Армению в том, что все эти годы страна "занималась имитацией участия в переговорах" по урегулированию конфликта. При этом Алиев считает возможным урегулирование нагорно-карабахского конфликта дипломатическим путем.

"Я в этом абсолютно уверен. Иначе я бы не участвовал в переговорах в течение 17 лет. Урегулирование на столе переговоров. Однако, это во многом будет зависеть от воли Армении", - сказал он.

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Теги: news, новости, Украина, Карабах, 7dniv, 7dnivinfo  
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