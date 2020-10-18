О минировании избирательного участка сообщили в Винницкой области

В Винницкой области сообщили о минировании избирательного участка в поселке Тывров.

На место прибыла полиция.

Об этом сообщают наблюдатели гражданской сети ОПОРА.

Инцидент произошел на участке №051046 по адресу улица Тиверская, 49. Всех, кто находился на участке, попросили покинуть помещение.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что правоохранители уже открыли 6 уголовных дел из-за нарушений избирательного законодательства в день голосования. Также были составлены два административных протокола. Всего поступило 383 сообщений о возможных нарушениях.

Также сообщалось, что в Киеве, а также Днепропетровской и Одесской областях полиция зафиксировала "карусели" на выборах.