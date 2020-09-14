В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования

Избиратели голосуют или в самодельных кабинках, изготовленных из подручных средств, или на подоконниках, скамейках, столах, нарушая тайну голосования.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Так, в Житомире на участке №181341 вместо кабинки для голосования - стул обтянутый тканью.

Есть участки, где вместо кабинок - конструкции из спортивного инвентаря. Например, на участке № 181354 избиратели голосуют за столами, рядом друг с другом.





В городе Коростень на участке № 181276 бюллетень заполняется на подоконнике, на скамейках рядом с другими людьми.





