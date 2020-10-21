Нападение на участок. Накануне вечером в Ужгороде пять человек напали на помещение избирательного участка № 210738.
Как отмечают очевидцы, мужчины, сняли с окон решетки и зашли внутрь здания, где расклеили агитационные плакаты. Член УИК отметила, что мужчины, показав удостоверение одной из политических партий, прорвались в комнату, где хранятся избирательные бюллетени.
В Ужгороде национал-радикалы из партии «Альтернатива» напали на избирательный участок (Видео)
Нападение на участок. Накануне вечером в Ужгороде пять человек напали на помещение избирательного участка № 210738.
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