14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов открыла полиция

Сотрудники полиции по состоянию на 12:00 открыли уже 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.

Всего правоохранители зафиксировали 1280 сообщений о возможных нарушениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Больше всего сообщений зарегистрировали в Киеве (151), Киевской (132) и Донецкой (110) областях.

Также было зафиксировано 303 сообщений о нарушениях ведения агитации, 50 нарушений - из-за нарушений тайны голосований, 38 - нарушение порядка ведения реестров избирателей, 33 - попытка выноса бюллетеня из избирательного участка.

"Также полицейские составили 25 протоколов о совершении административных правонарушений. За 14 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.