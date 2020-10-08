Избирателей в Сумской области переманивает самопровозглашенный участок

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия.

Она параллельно проводит голосование с настоящей УИК и переманивает избирателей.

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

По ее словам, незаконная УИК проводит голосование в сельский совет общины, которая отказывается входить в состав Поповской ОТО. Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211.

"Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем очень низкая явка, ведь она в глубине села находится и рядом с ней ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская.

Она отметила, что полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Правоохранители уже получили разрешение прокуратуры на вход в здание для проведения следственных действий.

По оценкам юристов ОПОРЫ этот инцидент имеет признаки уголовного нарушения по статьям: