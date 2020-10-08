 

Избирателей в Сумской области переманивает самопровозглашенный участок

События Сегодня, 17:4448
Избирателей в Сумской области переманивает самопровозглашенный участок

В селе Сосновка Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия.

Она параллельно проводит голосование с настоящей УИК и переманивает избирателей.

Об этом сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

По ее словам, незаконная УИК проводит голосование в сельский совет общины, которая отказывается входить в состав Поповской ОТО. Действует она под идентичным номером, как и настоящая УИК - 590211.

"Бюллетени напечатали самостоятельно. Избиратели идут на тот участок и голосуют. У фейкового участка играет музыка и людей приглашают на голосование, они идут на самопровозглашенный участок вместо настоящего, а на настоящем очень низкая явка, ведь она в глубине села находится и рядом с ней ничего не происходит, люди не знают, что туда на самом деле нужно идти", - написала Айвазовская.

Она отметила, что полиция находится под участком и опрашивает людей на выходе. Правоохранители уже получили разрешение прокуратуры на вход в здание для проведения следственных действий.

По оценкам юристов ОПОРЫ этот инцидент имеет признаки уголовного нарушения по статьям:

  • № 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица - члены комиссий;
  • № 110 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Местные, выборы, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

О минировании избирательного участка сообщили в Винницкой области
О минировании избирательного участка сообщили в Винницкой области
Сегодня, 13:52
Выброс аммиака произошел под Сумами
Выброс аммиака произошел под Сумами
8-окт-2020, 13:40
Определить, как будут голосовать украинцы на самоизоляции предлагают Раде
Определить, как будут голосовать украинцы на самоизоляции предлагают Раде
22-сен-2020, 15:29
Противоэпидемические меры для местных выборов утвердил Кабмин
Противоэпидемические меры для местных выборов утвердил Кабмин
14-сен-2020, 16:15
Возможность отмены местных выборов оценил эксперт
Возможность отмены местных выборов оценил эксперт
8-сен-2020, 10:07

Последние новости

18:55
События
51 уголовное дело по фактам нарушений на выборах открыла полиция
18:54
События
Разгон протестующих начался в Минске
18:40
События
Явка на местных выборах в Киеве ниже, чем на парламентских
18:28
События
О гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19 заявили у Зеленского
17:44
События
Избирателей в Сумской области переманивает самопровозглашенный участок
17:25
События
14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов открыла полиция
16:23
События
В Ужгороде национал-радикалы из партии «Альтернатива» напали на избирательный участок
14:55
События
В Житомире и области на избирательных участках массово отсутствуют кабинки для голосования
13:55
События
Сеть подкупа избирателей разоблачили в Ирпене
13:52
События
О минировании избирательного участка сообщили в Винницкой области
13:50
Политика
Из Верховной рады отозвали проект постановления об отмене второго тура местных выборов
12:57
Политика
Возможности для тотального карантина в Украине не видит Шмыгаль
11:18
События
Согласовать прекращение огня в Карабахе готов Азербайджан
10:32
События
Подозреваемого в подкупе избирателей задержали в Одесской области
10:23
События
Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявили в Украине
10:01
События
Очередь из сотен автомобилей образовалась на границе с Венгрией
09:41
События
Была названа дата вступления в силу Договора о запрещении ядерного оружия
09:40
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 2020
09:06
События
Число жертв коронавируса среди медиков назвали в Минздраве
Вчера, 2020-10-24
23:16
События
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 октября 20205923
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 октября 20204325
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20203706
Прогноз на ноябрь дал Укргидрометцентр2582
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России2144
Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину1742
В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров.1327

Досуг

Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста.
Вчера, 21:38151
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
Вчера, 08:55143
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары.
Вчера, 00:15130
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Каменная столешница: что выбрать мрамор или гранит.
23-окт-2020, 15:40179
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Покупки в Интернете на сегодняшний день уже стали обычным делом. Ведь так можно приобрести нужный товар, в том числе и детскую обувь, максимально выгодно и оперативно, без необходимости покидать пределы собственного дома.
22-окт-2020, 18:14191
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Почему стоит арендовать помещения без посредников?
Одна из первостепенных задач любого современного предпринимателя – быстро и доступно арендовать помещение на длительный срок, чтобы эффективно вести свою деятельность. Решение данного вопроса является достаточно сложным процессом. Аренда помещений в Днепре без посредников позволит
22-окт-2020, 16:13146

События

51 уголовное дело по фактам нарушений на выборах открыла полиция
51 уголовное дело по фактам нарушений на выборах открыла полиция
Национальная полиция открыла уже 51 уголовное дело по фактам нарушений на местных выборах.
Сегодня, 18:5533
Разгон протестующих начался в Минске
Разгон протестующих начался в Минске
В Минске силовики начали разгон протестующих.
Сегодня, 18:5434
Явка на местных выборах в Киеве ниже, чем на парламентских
Явка на местных выборах в Киеве ниже, чем на парламентских
По состоянию на 13:00 проголосовало 16% киевлян.
Сегодня, 18:4046
О гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19 заявили у Зеленского
О гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19 заявили у Зеленского
Представительство президента Украины в Крыму обеспокоено критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавируса.
Сегодня, 18:2844
Избирателей в Сумской области переманивает самопровозглашенный участок
Избирателей в Сумской области переманивает самопровозглашенный участок
В селе Сосновка Конотопского района Сумской области работает незаконная участковая избирательная комиссия.
Сегодня, 17:4452
14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов открыла полиция
14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов открыла полиция
Сотрудники полиции по состоянию на 12:00 открыли уже 14 уголовных дел из-за нарушений в день выборов.
Сегодня, 17:2551
7 Днів