О гуманитарном кризисе в Крыму из-за COVID-19 заявили у Зеленского

Представительство президента Украины в Крыму обеспокоено критической гуманитарной ситуацией на территории оккупированного полуострова в связи с распространением коронавируса.

Крымчане столкнулись с рядом проблем.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

Так, несмотря на политику оккупационных властей по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, представительство президента выявило наиболее сложные вызовы, связанные с пандемией на оккупированных территориях.

Речь о таких проблемах, с которыми столкнулись крымчане:

отсутствие койко-мест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;

отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию;

отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);

отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;

искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;

отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;

отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и ​​местах массового скопления людей и тому подобное.

У Зеленского осудили действия оккупационных властей в Крыму и отметили, что необходимо отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории полуострова, возникшего из-за эпидемии.