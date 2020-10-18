Разгон протестующих начался в Минске

В Минске силовики начали разгон протестующих.
Все это происходит на улице Орловской.
Об этом сообщает TUT.BY.
Сообщается о взрывах светошумовых гранат в районе улицы Нововиленской и улицы Орловской. В результате есть пострадавшие.
Издание пишет, что граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой.
Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.
Кроме того, местные СМИ пишут, что силовики в отношении протестующих использовала резиновые пули. Есть пострадавшие.