Разгон протестующих начался в Минске

В Минске силовики начали разгон протестующих.

Все это происходит на улице Орловской.

Об этом сообщает TUT.BY.

Сообщается о взрывах светошумовых гранат в районе улицы Нововиленской и улицы Орловской. В результате есть пострадавшие.

Издание пишет, что граната взорвалась прямо у ног девушки. Она так и осталась стоять в дыму, потом побежала с толпой.

Со стороны правоохранителей применяются спецсредства. В подъезде, возле которого была взорвана свето-шумовая граната, разбились стекла.

Кроме того, местные СМИ пишут, что силовики в отношении протестующих использовала резиновые пули. Есть пострадавшие.