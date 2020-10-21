Впервые в истории Папа римский назначил кардиналом афроамериканца

Папа Франциск назначил 13 кардиналов из восьми стран, в том числе девять, которые имеют право входить в конклав для избрания его преемника после его смерти или отставки.

Первым в истории кардиналом-афроамериканцем стал архиепископ Уилтон Грегори из Вашингтона.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Архиепископ Грегори в последние месяцы стал национальной фигурой. Он призвал к диалогу, чтобы ослабить расовую напряженность в Соединенных Штатах после смерти Джорджа Флойда, убитого полицейским Миннеаполиса в мае. Он также косвенно вступил в конфликт с президентом США Дональдом Трампом в июне прошлого года.

Новые 13 новых кардиналов будут возведены в высокий ранг на церемонии, известной как консистория в Ватикане, 28 ноября, и выбор большего числа кардиналов увеличивает вероятность того, что следующим папой будет тот, кто продолжит политику Франциска.

К настоящему времени Франциск назначил около 57% кардиналов-выборщиков, число которых увеличивается примерно до 128 с назначением новых кардиналов. Остальные были назначены двумя более консервативными предшественниками Франциска, папой Бенедиктом XVI и папой Иоанном Павлом II.