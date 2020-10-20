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События Сегодня, 11:4650
Рост заболеваемости коронавирусом ожидает Минздрав, но не из-за выборов

Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусом. Однако это не связано с проведением местных выборов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

По его словам, во время выборов на избирательных участках выполнялись все рекомендации Минздрава.

"Выборы - это, конечно рискованная операция. Большое количество людей, которые контактируют между собой, но все нормы, все рекомендации Минздрава строго выполнялись. Поэтому, я не думаю, что вспышка будет связана с выборами", - сказал Кузин.

При этом он отметил, что в целом наблюдается тенденция к увеличению случаев заболевания COVID-19.

"Будем ожидать прогнозируемого роста, но это не связано напрямую с избирательным процессом. У нас завтра будет дискуссия по поводу прогнозирования и должны получить уже национальные расчеты от Академии наук - в конце сегодняшних суток или завтра", - сообщил Кузин.

В Минздраве сообщили, что пока не планируют пересматривать критерии прогнозирования.

"У нас несколько групп прогнозирования: одна в Киевской школе экономики, другая в НАН, есть институт математики и прогнозирования, есть несколько инициативных групп ученых. И эта информация стекается, как в Центр общественного здоровья, так и в Минздрав и, как правило, при анализе нескольких источников информации, мы будем обсуждать риски", - добавил Кузин.

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Теги: news, новости, Украина, Минздрав, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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