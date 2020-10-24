Сегодня вечером обнародуют результаты опроса Зеленского

В партии "Слуга народа" анонсировали обнародование результатов всеукраинского опроса.

Как проголосовали украинцы, станет известно вечером.

Об этом заявила в эфире одного из украинских телеканалов заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, официальные результаты должны совпадать с результатами экзит-пола.

"Официальные результаты, они будут сегодня обнародованы. Ближе к вечеру", - сказала она.

Кравчук говорит, опрос не имеет никаких юридических последствий.

По данным экзит-пола по заказу "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера", 81% проголосовавших поддержали идею пожизненного заключения за коррупцию. 45% за и 43% против создания свободной экономической зоны на Донбассе.

Большинство поддерживает сокращение состава Рады до 300 человек и легализацию каннабиса в медицинских целях поддерживают 70% респондентов.