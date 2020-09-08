Точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет

В различных регионах второй тур может пройти в разные даты.

Об этом на брифинге сообщила координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, в большинстве городов второй тур выборов состоится. Однако когда именно это будет - пока неизвестно. В некоторых регионах они могут пройти 15 октября, в других - 22 октября.

"Законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на двенадцатый день после дня голосования, а повторное голосование организуется в течение трех недель. Поэтому точной даты второго тура - повторного голосования нет", - сказала Айвазовская.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Согласно заявлению ОПОРЫ по итогам наблюдения за первым туром выборов, голосование, в целом, прошло в соответствии с законодательством. Однако выявленные нарушения могли существенно повлиять на результат в некоторых общинах.