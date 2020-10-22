Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО

Президент России Владимир Путин пригрозил развернуть крылатые ракеты в сторону Европы на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

От НАТО Путин потребовал исключить размещение запрещенных договором о РСМД вооружений.

Об этом говорится в заявлении президента России на сайте Кремля.

Путин назвал "серьезной ошибкой" выход США из договора, который может привести к новым угрозам для общеевропейской безопасности.

"Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - заявил президент РФ.

Он призвал заинтересованные страны к поиску схем поддержания стабильности без договора о РСМД.