 

Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске

События Сегодня, 16:4459
Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске

В понедельник, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска.

Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Организовали канал поставки наркотиков в учреждения двое арестантов, находящихся в статусе так называемых "смотрящих". Помогали им доставлять запрещенные вещи двое жителей одного из районных центров. Для передачи пакетов на территорию исправительного учреждения использовали так называемый метод "затягивания".

"Для этого натянули металлическую нить между забором СИЗО и домом напротив. Полученные наркотические средства и психотропные вещества арестанты распространяли среди арестованных", - говорится в сообщении.

Во время обыска камеры правоохранители изъяли марихуану, таблетки "Субитекс", свертки с метамфетамином, а также орудия с помощью которого затягивались указанные пакеты.

Злоумышленников задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении всем членам преступной группы о подозрении по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Ивано_Франковск, канал, наркотики, СИЗО, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

Трудовое рабство разоблачили в Днепропетровской области
Трудовое рабство разоблачили в Днепропетровской области
19-окт-2020, 19:54
Закон который будет наказывать за угон автомобиля тюрьмой подписал Зеленский
Закон который будет наказывать за угон автомобиля тюрьмой подписал Зеленский
22-сен-2020, 20:18
Арестовывать без залога за наркопреступления хотят в Украине
Арестовывать без залога за наркопреступления хотят в Украине
15-сен-2020, 14:24
Канал нелегальной миграции в страны ЕС перекрыла СБУ
Канал нелегальной миграции в страны ЕС перекрыла СБУ
8-сен-2020, 21:44
Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой
Нападение на Владимира Балуха - бывшего политзаключенного - квалифицировали как разбой
8-сен-2020, 20:27

Последние новости

19:22
Политика
В законе о легализации игорного бизнеса не учли рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
19:12
События
Размер зарплат преподавателей профобразования в 2021 году назвали
18:51
Экономика
Второй день подряд курс доллара растет
16:44
События
Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске
16:27
События
Армения заявила о тяжелых боях в Карабахе
16:25
Политика
Предварительные результаты опроса Зеленского
13:52
События
Цены на газ для производителей тепла еще на 25% повысил "Нафтогаз"
13:50
События
Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО
13:49
События
Точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет
12:04
События
Сегодня вечером обнародуют результаты опроса Зеленского
12:02
События
Более 500 участников протеста вчера задержали в Беларуси
11:57
События
Явка избирателей на местные выборы составила почти 37%
11:48
События
Митинг студентов в Минске разогнали силовики
11:46
События
Рост заболеваемости коронавирусом ожидает Минздрав, но не из-за выборов
11:09
События
COVID-19 подтвердили у людей из окружения вице-президента США
11:00
События
Главной угрозой для США Байден назвал Россию
10:59
События
В силу вступило третье перемирие в Карабахе
10:56
События
Обновленные зоны карантина вступили в силу в Украине
10:52
События
На расследование авиакатастрофы АН-26 отреагировали в командовании Воздушных сил
10:37
События
"Демократией в действии" назвали местные выборы в Украине послы G7

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 24 октября 20205987
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20205086
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 20203200
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России3074
Усилить поддержку лиц с инвалидностью во время пандемии Зеленский поручил Кабмину1952
10 ноября откроют КПВВ в Золотом и Счастье650
Президент Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения в день местных выборов 25 октября264

Досуг

Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Где взять кредит онлайн без процентов в Украине?
Сегодня, 12:0075
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста.
24-окт-2020, 21:38189
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
24-окт-2020, 08:55184
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары.
24-окт-2020, 00:15166
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Столешница из мрамора или гранита - что лучше?
Каменная столешница: что выбрать мрамор или гранит.
23-окт-2020, 15:40220
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Детские ботинки оптом: ТОП-5 отличных предложений на 7allmarket
Покупки в Интернете на сегодняшний день уже стали обычным делом. Ведь так можно приобрести нужный товар, в том числе и детскую обувь, максимально выгодно и оперативно, без необходимости покидать пределы собственного дома.
22-окт-2020, 18:14204

События

Размер зарплат преподавателей профобразования в 2021 году назвали
Размер зарплат преподавателей профобразования в 2021 году назвали
В июле оклад преподавателей вырастет до 7000 гривен.
Сегодня, 19:1242
Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске
Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске
В понедельник, 26 октября, полицейские разоблачили организаторов передачи наркотиков в один из следственных изоляторов Ивано-Франковска.
Сегодня, 16:4460
Армения заявила о тяжелых боях в Карабахе
Армения заявила о тяжелых боях в Карабахе
После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась.
Сегодня, 16:2780
Цены на газ для производителей тепла еще на 25% повысил "Нафтогаз"
Цены на газ для производителей тепла еще на 25% повысил "Нафтогаз"
Цены на газ стремительно растут.
Сегодня, 13:5265
Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО
Развертыванием крылатых ракет в сторону Европы Путин пригрозил НАТО
Президент России Владимир Путин пригрозил развернуть крылатые ракеты в сторону Европы на фоне прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Сегодня, 13:5067
Точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет
Точной даты проведения второго тура на местных выборах пока нет
В различных регионах второй тур может пройти в разные даты.
Сегодня, 13:4967
7 Днів