Размер зарплат преподавателей профобразования в 2021 году назвали

Должностной оклад преподавателей высшей категории профессионального и профессиональной предвысшего образования с 1 января 2021 года составит 6 461 грн.

С 1 июля он вырастет до 7 001 грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Как отметили в пресс-службе, должностные оклады зависят от размера минимальной зарплаты. Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, минимальная зарплата вырастет с 1 января с 5000 грн до 6000 грн, а с 1 июля - до 6500 грн.

После повышения минимальной зарплаты должностной оклад руководителя учреждения профессионального, профессионального предвысшего образования (17 тарифный разряд) с января 2021 года увеличится до 8 010 грн, с июля 2021 года - до 8 679 грн.

По данным МОН, в учреждениях профессионального и профессионального предвысшего образования преподаватели высшей категории в январе 2020 года имели одинаковый должностной оклад в размере 5 087 грн, в сентябре этого года - 5 385 грн. Должностной оклад руководителя учреждения профессионального, профессионального предвысшего образования в январе текущего года составил 6 306 грн, в сентябре этого года - 6 675 грн.

Отметим, что минимальная зарплата вырастет в 2021 году на 30%. Соответствующие показатели заложены в проекте государственного бюджета на следующий год. Согласно проекту, запланировано двухэтапное повышение с 1 января до 6000 гривен и с 1 июля до 6500 гривен.

По данным Всемирного банка, инициатива правительства Украины относительно увеличение минимальной заработной платы в 2021 году может привести к увеличению бюджетного дефицита до более чем 6,0% от ВВП. Кроме того, повышение минимальной зарплаты приведет к росту общих потребностей в финансировании до более чем 13% от ВВП.