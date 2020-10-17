 

Резников заявил что односторонний выход из минских соглашений является "самоубийством"

События Вчера, 21:5158
Резников заявил что односторонний выход из минских соглашений является "самоубийством"

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что односторонний выход Украины из минских соглашений является "самоубийством".

Он также рассказал, почему их нельзя выполнить на 100%.

Об этом Резников заявил в эфире телеканала "Украина 24".

"Выполнить минские соглашения на 100% невозможно", - сказал он.

На вопрос, почему президент Украины Владимир Зеленский не заявит публично об отказе от минских соглашений, Резников ответил: "Потому что отказываться от "Минска" в одностороннем порядке - самоубийство. Этого делать нельзя, потому что это является политико-дипломатическими договоренностями четырех стран - Германии, Франции, Украины и России".

Он также рассказал, почему минские соглашения не могут быть выполнены в полном объеме.

"Его ("Минск", - ред.) невозможно выполнить хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, а в "Минске" написано наоборот. Речь идет о возможности и необходимости модернизации", - заявил вице-премьер.

 

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Теги: news, новости, Украина, Резников, Минские, соглашения, 7dniv, 7dnivinfo  
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