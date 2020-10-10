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События Сегодня, 10:10189
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась.

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении армянской дивизии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Сообщается, что уничтожен передовой пункт управления 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении. Среди убитых - начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.

Азербайджанская сторона также заявила об обстрелах со стороны Армении. Боевые операции продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью итальянскому телеканалу RAI-1 заявил, что азербайджанские военные будут адекватно реагировать на нарушения договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе с армянской стороны.

"Все будет зависеть от того, как поведет себя Армения. Потому что первые два режима прекращения огня были нарушены Арменией", - заявил он.

В свою очередь, Минобороны Армении сообщило, что Азербайджан с помощью беспилотников обстрелял территорию Армении рядом с границей Ирана.

Напомним, вчера Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

В США заявил о достижении между сторонами нагорно-карабахского конфликта договоренности о прекращении огня с гуманитарными целями. Однако, стороны почти сразу обвинили друг друга в обстрелах.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Ереван и Баку согласились соблюдать очередное перемирие в Нагорном Карабахе.

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Теги: news, новости, Украина, Карабах, 7dniv, 7dnivinfo  
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