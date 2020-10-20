Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19

Министерство здравоохранения планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса.

В ближайшее время могут начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас Минздрав не устраивает количество тестирований на коронавирус исходя из динамики заболевания.

"Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения", - сказал Степанов.

По его словам, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Сейчас этот метод уже используется для определения антител.

"Антиген - это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований", - добавил министр.

Также Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген.

"Эти тесты только месяц тому появились в мире. Мы сейчас провели переговоры с компаниями, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем нормативный акт о выделении дополнительных средств на закупку этих тест-систем", - сообщил Степанов.

С помощью такого метода планируют проводить до 1 миллиона тестирований в месяц.