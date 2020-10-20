Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирусом

Также заразился ее супруг и дети.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам замглавы ОП, она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

Сейчас Ковалив с семьей находится на самоизоляции.