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События Сегодня, 20:2249
Одного из полицейских подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке отпустили под домашний арест

Во вторник, 27 октября, в Голосеевском районном суде Киева состоялось заседание, где рассматривался вопрос о продлении сроков содержания под стражей для одного из подозреваемых в деле об изнасиловании в Кагарлыке - полицейского Ярослава Леваднюка.

Ему изменили меру пресечения на домашний арест.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат потерпевшей Злата Симоненко.

Леваднюк является четвертым подозреваемым в деле.

"Во время судебного заседания следственная судья Колбина пришла к выводу о том, что есть все обоснованные основания для того, чтобы изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Какие именно это были основания - она не назвала. Она сказала, что решение будет 2 ноября, и там будет изложена ее позиция", - сообщила адвокат.

По ее словам, ни прокуратура, ни представители потерпевшей не понимают, что именно изменилось.

"До этого времени были обоснованные основания, и следственные судьи того же суда пришли к выводу о необходимости сначала избрания, а затем продления содержания под стражей", - рассказала Симоненко.

Она добавила, что четверо задержанных подозреваются в нескольких эпизодах.

"Один эпизод - это там, где мы являемся представителями потерпевшей, которая обратилась с заявлением об изнасиловании и пытках. А есть другие эпизоды, которые уже были обнаружены после того, как Государственное бюро расследований начало расследование, когда другие лица обращались с заявлениями о том, что в отношении их осуществлялось пытки. И после этого один эпизод подтвердился", - отметила адвокат.

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Теги: news, новости, Украина, Кагарлык, изнасилование, 7dniv, 7dnivinfo  
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