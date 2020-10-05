Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной

Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в суде.
"Сегодня Большая палата суда вынесла решение о неконституционности ст.366-1 Уголовного кодекса", - сообщил он.
Эта статья вводила уголовную ответственность чиновников и судей за недостоверное декларирование имущества.
Напомним, в конце ноября прошлого года в силу вступил закон президента Украины Владимира Зеленского, которым возобновилась уголовная ответственность за незаконное обогащение.