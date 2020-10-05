Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной

Цепочки, произведенные из серебра, считаются весьма доступным по цене и практичным украшением, которое предпочитают носить не только девушки, но и мужчины. В зависимости от типа прочности звеньев и особенностей плетения на самом изделии, можно носить даже такие дополнения, как подвески и кулоны.

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