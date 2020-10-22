Вакцинация от гриппа началась в Украине

В Украине началась вакцинация от гриппа.

К эпидемическому сезону 2020-2021 годов в страну поставили 665 тысяч доз вакцины против гриппа.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает правительственный портал.

Указано, что в ближайшее время Минздрав поставит в учреждения здравоохранения 40 тыс. доз вакцины против гриппа для прививки медработников, работающих с больными коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на то, что инфекционная болезнь, вызванная вирусом гриппа, обычно протекает в неосложненной форме, она может приводить и к тяжелому течению... Циркуляция вирусов гриппа во время пандемии COVID-19 в осенние и зимние месяцы может иметь тяжелые последствия для уязвимых групп населения", - отметил главный санврач.

По его словам, важным приоритетом в этом сезоне является вакцинация медработников, оказывающих помощь пациентам и реализуют меры борьбы с COVID-19.

"К эпидсезону 2020-2021 годов в Украину поставлено 500 тысяч доз вакцины "Ваксигрип Тетра"; 45 тысяч доз вакцины "Инфлювак"; 120 тысяч доз вакцины "Джиси Флю", - указано в сообщении.