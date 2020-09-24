Более 500 дел в связи с протестами открыли в Беларуси

В Беларуси открыто уже более 500 уголовных дел в связи с протестами.
Отмечается рост "беспорядков".
Об этом сообщают в генпрокуратуре Беларуси.
"В последние несколько месяцев мы наблюдаем рост числа уголовных дел, связанных с организацией массовых беспорядков. К настоящему времени таких уголовных дел возбуждено более 500", - заявил представитель генпрокуратуре Беларуси Андрей Сербун.
Ранее сообщалось, что в Беларуси в понедельник, 26 октября, задержали 581 протестующего во время общенациональной забастовки. Больше всего задержаний было зафиксировано в Минске - 486.