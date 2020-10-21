Азербайджан заявил о ракетном обстреле со стороны Армении

Ситуация в Нагорном Карабахе остается напряженной, не смотря на перемирие.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Ведомство отметило, что обстреляли территорию Тертерского района. Пострадавших в результате обстрела нет.

"Армянские вооруженные силы продолжают подвергать ракетному обстрелу мирных жителей и гражданские объекты. 28 октября в 10:15 противник обстрелял город Тертер и территории района из РСЗО "Смерч", - говорится в сообщении.

В то же время, представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала на своей странице в Facebook, что армянские сили сбили беспилотник азербайдзанской стороны.

"С утра сбили еще один беспилотник", - написала Степанян и опубликовала снимок БПЛА.