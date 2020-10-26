От коронавирса умер мэр Борисполя

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса.

Он лидировал на местных выборах.

Об этом сообщил пресс-секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, передает "ТСН".

Накануне о заболевании Анатолия Федорчука COVID-19 сообщали в партии "Наш край", от которой он баллотировался на должность мэра Борисполя.

По информации местных СМИ, Федорчук заразился коронавирусом еще около трех недель назад. Он был госпитализирован в Переяславскую больницу. 28 октября у него остановилось сердце. Он нуждался в кислородной терапии.

Около 13:30 на странице партии "Наш край" появилась информация, что Федорчук побеждает на выборах мэра Борисполья.